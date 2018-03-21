Хави: "Усэйн Болт никогда не сможет играть значимую роль на футбольном поле"

Баку. 21 марта. REPORT.AZ/ Бывший полузащитник сборной Испании и "Барселоны" Хави прокомментировал желание известного легкоатлета Усэйна Болта начать футбольную карьеру.

Как передает Report, об этом сообщает Goal со ссылкой на So Foot.

"Что сегодня играет значимую роль в футболе? Это талант. А что такое талант? Это умение контролировать то, что ты делаешь, потому что ты играешь головой, а не только ногами. Мне нравится Усэйн Болт, он выдающийся атлет. В физическом плане никто даже рядом с ним не стоит. Кто бегает быстрее него? Никто. Но при всём к нему уважении замечу, что он никогда не сможет играть значимую роль на футбольном поле. Нельзя компенсировать скорость мышления на поле и игровой интеллект физическими возможностями", — заявил Хави.

Ранее Болт объявил о начале карьеры профессионального футболиста, а 27 февраля стало известно, что клубом 31-летнего ямайца станет южноафриканский "Мамелоди Сандаунз".