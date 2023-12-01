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Гурбан Гурбанов: Я ожидал лучшего

Гурбан Гурбанов: Я ожидал лучшего "Я ожидал лучшего".
Футбол
1 декабря 2023 г. 02:47
Гурбан Гурбанов: Я ожидал лучшего

"Я ожидал лучшего".

Как передает Report, об этом главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов заявил на пресс-конференции после игры, в которой его подопечные сыграли вничью 2:2 с норвежским клубом "Мольде".

"Очень удачный результат, если исходить из игры. Думал, что не будет столько трудностей и мы быстро адаптируемся к полю. Но ни к погоде, ни к газону ребята не привыкли. Я говорил, что нужно терпеть трудности, и с этим футболисты справились. В итоге, сумели изменить ситуацию, заработав очень важное очко. У нас осталась одна игра в группе. Постараемся получше подготовиться к бакинскому матчу. Одно заработанное очко очень кстати. Но нельзя расслабляться. Дома должны будем сыграть более внимательно и с большим желанием. Благодарен ребятам, что, несмотря на все трудности, не теряли веры.

К заменам мы готовились. Просто некоторые получились неожиданными. Но в целом, "Мольде" очень качественная команда. Они очень хорошо реализовывают на поле свою игровую систему. В первом тайме сделали изменение в игровом построении. После перерыва стали действовать внимательнее. Просто забить должны были мы, а не соперник. Замены неплохо проявили себя. Да, баланс немного испортился, но стали более агрессивными", - сказал наставник азербайджанской команды.

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Версия на азербайджанском языке Qurban Qurbanov: “Daha yaxşısını gözləyirdim”

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