Главный тренер "Нефтчи": Очень обидно пропускать гол на последних секундах

"Очень обидно пропускать гол на последних секундах. Но, честно говоря, такой шанс у них был еще до забитого гола. Для нас ничего не изменилось. Мы будем играть в нашу игру и постараемся одержать победу на выезде".

Очень обидно пропускать гол на последних секундах. Но, честно говоря, такой шанс у них был еще до забитого гола. Для нас ничего не изменилось. Мы будем играть в нашу игру и постараемся одержать победу на выезде.

Как сообщает Report , об этом сказал CBC Sport главный тренер "Нефтчи" Лауренциу Регекампф после первого матча III квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА против австрийской команды "Рапид" (Вена) в Баку, которая завершилась победой хозяев со счетом 2:1.

47-летний специалист сказал, что команда постепенно прибавляет в игре:

"Мы играли очень хорошо, не смогли реализовать три голевых эпизода. Остался доволен результатом и игрой. Мы должны настроиться на следующий матч", - сказал он.

Отметим, что ответный матч между командами состоится 11 августа в Вене. Победитель этой пары встретится в стадии плей-офф с сильнейшим из пары "Коньяспор" (Турция) - "Вадуц" (Лихтенштейн).