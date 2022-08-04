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Главный тренер "Нефтчи": Очень обидно пропускать гол на последних секундах

Главный тренер "Нефтчи": Очень обидно пропускать гол на последних секундах "Очень обидно пропускать гол на последних секундах. Но, честно говоря, такой шанс у них был еще до забитого гола. Для нас ничего не изменилось. Мы будем играть в нашу игру и постараемся одержать победу на выезде".
Футбол
4 августа 2022 г. 23:15
Главный тренер Нефтчи: Очень обидно пропускать гол на последних секундах

Очень обидно пропускать гол на последних секундах. Но, честно говоря, такой шанс у них был еще до забитого гола. Для нас ничего не изменилось. Мы будем играть в нашу игру и постараемся одержать победу на выезде.

Как сообщает Report, об этом сказал CBC Sport главный тренер "Нефтчи" Лауренциу Регекампф после первого матча III квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА против австрийской команды "Рапид" (Вена) в Баку, которая завершилась победой хозяев со счетом 2:1.

47-летний специалист сказал, что команда постепенно прибавляет в игре:

"Мы играли очень хорошо, не смогли реализовать три голевых эпизода. Остался доволен результатом и игрой. Мы должны настроиться на следующий матч", - сказал он.

Отметим, что ответный матч между командами состоится 11 августа в Вене. Победитель этой пары встретится в стадии плей-офф с сильнейшим из пары "Коньяспор" (Турция) - "Вадуц" (Лихтенштейн).

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Версия на азербайджанском языке "Neftçi"nin baş məşqçisi: "Son saniyələrdə qol buraxmaq çox üzücüdür"

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