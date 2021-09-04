Глава УЕФА высказался против идеи ФИФА

Президент УЕФА Александер Чеферин не поддерживает планы ФИФА по проведению чемпионата мира каждые два года.
Чеферина сильно волнует то, насколько неохотно глава ФИФА Джанни Инфантино и его организация идут на контакт по этому вопросу.
Свои опасения Чеферин высказал в письме, обращенном к Ронану Эвейну, директору организации FSE, объединяющей фанатские группировки по всей Европе.
«УЕФА и национальные ассоциации высказывают серьезные опасения насчет предполагаемых планов ФИФА.
Удивительно, что ФИФА, судя по всему, уже запускает PR-кампанию по продвижению этой идеи, хотя официально подобные предложения еще даже не были выдвинуты», – написал Чеферин в письме.