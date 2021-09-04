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Глава УЕФА высказался против идеи ФИФА

Глава УЕФА высказался против идеи ФИФА Президент УЕФА Александер Чеферин не поддерживает планы ФИФА по проведению чемпионата мира каждые два года.
Футбол
4 сентября 2021 г. 03:59
Глава УЕФА высказался против идеи ФИФА
Александер Чеферин

Президент УЕФА Александер Чеферин не поддерживает планы ФИФА по проведению чемпионата мира каждые два года.

Как передает Report, об этом сообщает Associated Press.

Чеферина сильно волнует то, насколько неохотно глава ФИФА Джанни Инфантино и его организация идут на контакт по этому вопросу.

Свои опасения Чеферин высказал в письме, обращенном к Ронану Эвейну, директору организации FSE, объединяющей фанатские группировки по всей Европе.

«УЕФА и национальные ассоциации высказывают серьезные опасения насчет предполагаемых планов ФИФА.

Удивительно, что ФИФА, судя по всему, уже запускает PR-кампанию по продвижению этой идеи, хотя официально подобные предложения еще даже не были выдвинуты», – написал Чеферин в письме.

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