Генсек АФФА и главный тренер сборной Азербайджана встретились с футболистами

Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ Генсек АФФА Эльхан Мамедов и главный тренер сборной Азербайджана Гурбан Гурбанов встретились с членами сборной Азербайджана по футболу U-21.

Как сообщили Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, на встрече в Тренировочном центре национальных команд оба пожелали нашей сборной успехов в предстоящих матчах отборочного раунда чемпионата Европы.

Напомним, что наша сборная U-21 проведет в отборочном раунде чемпионата Европы два последовательных выездных матча.

22 марта наша футболисты встретятся со сборной Косово, а 17 марта - Ирландии.