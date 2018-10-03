"Габала" провела первый матч в Юношеской Лиге УЕФА

Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ Сегодня футбольный клуб "Габала" в составе футболистов U19 провел первый матч в сезоне 2018/2019 в Юношеской Лиге УЕФА.

Как сообщает Report, начавшие борьбу с I этапа габалинцы принимали дома молдавский "Шериф".

Возглавляемый Эмином Имамалиевым коллектив не смог сломить сопротивление соперника. Игра завершилась со счетом 1:1.

Счет открыли гости. На 31-й минуте Данило Игнато вывел свою команду вперед. А на 57-й минуте Али Садыхов четко выполнил пенальти.

Отметим, что ответный матч пройдет 24 октября в Тирасполе.

Юношеская Лига УЕФА

I этап, первый матч

3 октября

18:00. "Габала" (Азербайджан) – "Шериф" (Молдова) - 1:1

Голы: Али Садыхов, 57 (п) - Данило Игнато, 31

Арбитры: Гиорги Круашвили, Заза Ментешашвили, Заза Пипия (все Грузия), Ингилаб Мамедов (Азербайджан)

Габалинский городской стадион.