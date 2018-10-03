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    "Габала" провела первый матч в Юношеской Лиге УЕФА

    Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ Сегодня футбольный клуб "Габала" в составе футболистов U19 провел первый матч в сезоне 2018/2019 в Юношеской Лиге УЕФА.

    Как сообщает Report, начавшие борьбу с I этапа габалинцы принимали дома молдавский "Шериф".

    Возглавляемый Эмином Имамалиевым коллектив не смог сломить сопротивление соперника. Игра завершилась со счетом 1:1. 

    Счет открыли гости. На 31-й минуте Данило Игнато вывел свою команду вперед. А на 57-й минуте Али Садыхов четко выполнил пенальти. 

    Отметим, что ответный матч пройдет 24 октября в Тирасполе. 

    Юношеская Лига УЕФА

    I этап, первый матч  

    3 октября 

    18:00. "Габала" (Азербайджан) – "Шериф" (Молдова) - 1:1

    Голы: Али Садыхов, 57 (п) - Данило Игнато, 31 

    Арбитры: Гиорги Круашвили, Заза Ментешашвили, Заза Пипия (все Грузия), Ингилаб Мамедов (Азербайджан)  

    Габалинский городской стадион.

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