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    ​Футбольный матч между сборными России и Португалии начнется с минуты молчания

    Также футболисты выйдут на поле в траурных повязках

    Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Товарищеский матч между сборными России и Португалии по футболу начнется с минуты молчания в память о жертвах терактов в Париже.

    Как сообщает Report, об этом ТАСС сообщил глава Федерации футбола Краснодарского края, глава оргкомитета по организации матча Иван Перонко.

    Встреча пройдет в субботу в Краснодаре на стадионе "Кубань".

    Также футболисты выйдут на поле в траурных повязках.

    Серия терактов произошла в пятницу вечером в Париже и столичном пригороде Сен-Дени у стадиона Stade de France, где проходил футбольный матч между сборными Франции и Германии. По последним данным, атаку совершили восемь террористов, семь из которых подорвали себя при помощи пояса со взрывчаткой. Еще один был убит полицейскими. В связи со случившимся президент Франсуа Олланд объявил о введении в стране режима чрезвычайного положения и введении усиленного контроля за пересечением государственных границ.

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