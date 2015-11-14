​Футбольный матч между сборными России и Португалии начнется с минуты молчания

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Товарищеский матч между сборными России и Португалии по футболу начнется с минуты молчания в память о жертвах терактов в Париже.

Как сообщает Report, об этом ТАСС сообщил глава Федерации футбола Краснодарского края, глава оргкомитета по организации матча Иван Перонко.

Встреча пройдет в субботу в Краснодаре на стадионе "Кубань".

Также футболисты выйдут на поле в траурных повязках.

Серия терактов произошла в пятницу вечером в Париже и столичном пригороде Сен-Дени у стадиона Stade de France, где проходил футбольный матч между сборными Франции и Германии. По последним данным, атаку совершили восемь террористов, семь из которых подорвали себя при помощи пояса со взрывчаткой. Еще один был убит полицейскими. В связи со случившимся президент Франсуа Олланд объявил о введении в стране режима чрезвычайного положения и введении усиленного контроля за пересечением государственных границ.