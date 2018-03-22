Футбольная федерация Косово организовала прием для представителей АФФА - ФОТО

Баку. 22 марта. REPORT.AZ/ Футбольная федерация Косово (ФФК) организовала прием для представителей Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА).

Как передает Report со ссылкой на официальный сайт структуры, на церемонии со стороны Косово участвовали вице-президент ФФК Агим Адеми, генеральный секретарь Эролл Салиху, член Исполкома Хелал Броя, с азербайджанской стороны – технический директор ассоциации Бернхард Липперт и менеджер Мурад Тахиров.

В ходе встречи Э. Салиху проинформировал гостей о футболе в Косово. Также стороны преподнесли друг другу подарки.

Отметим, что сегодня в отборочном раунде Чемпионата Европы по футболу (до 21 года) встретятся сборные Косово и Азербайджана. Встреча, которая пройдет в косовском городе Митровица на стадионе Адем Яшари, начнется в 22:00 по бакинскому времени.