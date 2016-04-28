​Финал кубка Азербайджана может пройти в Баку

Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ Финал кубка Азербайджана по футболу может пройти в Баку.

Об этом Report сообщил президент Профессиональной футбольной лиги Рамин Мусаев.

Затронув нынешнее состояние гянджинского городского стадиона, официальный представитель структуры сказал о рассмотрении варианта проведения финальной встречи в столице: "Если гянджинский стадион не подойдет, финал пройдет в Баку. Игра может состояться на Бакинском олимпийском стадионе или в Dalğa Arena".

Отметим, что некоторое время назад отмечалось о проведении финальной встречи кубка Азербайджана в городе Гянджа. Сейчас на стадионе идут ремонтные работы. Финал запланирован на 26 мая. Борьбу за путевку в финал ведут клубы "Карабах", "Габала", "Интер" и "Нефтчи".