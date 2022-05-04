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ФИФА строго наказала игрока сборной Азербайджана

ФИФА строго наказала игрока сборной Азербайджана ФИФА дисквалифицировала футболиста сборной Азербайджана Теллура Муталлимова на четыре матча.
Футбол
4 мая 2022 г. 10:49
ФИФА строго наказала игрока сборной Азербайджана

ФИФА дисквалифицировала футболиста сборной Азербайджана Теллура Муталлимова на четыре матча.

Как сообщает Report, причиной этого стала грубость 27-летнего полузащитника по отношению к игроку команды гостей Оливье Тиллю на групповом этапе отборочного турнира чемпионата мира 2022 года в домашнем матче против Люксембурга.

После потери мяча на 21-й минуте матча Муталлимов, ударивший 26-летнего игрока ногой, был удален с поля.

Помимо дисквалификации игрока "Сумгайыта", ФИФА оштрафовала сборную Азербайджана на 5 000 швейцарских франков.

Отметим, что проходивший на Бакинском олимпийском стадионе матч завершился победой команды Люксембурга со счетом 3:1.

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Версия на азербайджанском языке FIFA Azərbaycan millisinin futbolçusunu sərt cəzalandırıb

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