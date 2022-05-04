ФИФА строго наказала игрока сборной Азербайджана

ФИФА дисквалифицировала футболиста сборной Азербайджана Теллура Муталлимова на четыре матча.

ФИФА дисквалифицировала футболиста сборной Азербайджана Теллура Муталлимова на четыре матча.

Как сообщает Report, причиной этого стала грубость 27-летнего полузащитника по отношению к игроку команды гостей Оливье Тиллю на групповом этапе отборочного турнира чемпионата мира 2022 года в домашнем матче против Люксембурга.

После потери мяча на 21-й минуте матча Муталлимов, ударивший 26-летнего игрока ногой, был удален с поля.

Помимо дисквалификации игрока "Сумгайыта", ФИФА оштрафовала сборную Азербайджана на 5 000 швейцарских франков.

Отметим, что проходивший на Бакинском олимпийском стадионе матч завершился победой команды Люксембурга со счетом 3:1.