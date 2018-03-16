Фанаты "Марселя" нанесли колотые раны двум стюардам на матче ЛЕ в Бильбао

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Стюарды на стадионе "Сан-Мамес" в испанском Бильбао получили ранения в результате нападения болельщиков французского футбольного клуба "Марсель" во время ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с местным "Атлетиком".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает испанское издание El Correo.

Один из стюардов получил колотое ранение шеи, второй - руки. Как отметили медики, повреждения не представляют опасности для жизни. Правоохранительные органы задержали по меньшей мере одного человека.