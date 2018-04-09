 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Фабио Капелло завершил тренерскую карьеру

    Буду комментатором

    Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ Фабио Капелло объявил о завершении тренерской карьеры.

    Как сообщает Report, об этом заявил сам 72-летний итальянский специалист.

    "Я набрал большой опыт, так как работал в клубах и национальных командах. Китайский клуб "Цзянсу Сунин" был моим последним опытом тренерской работы. Я сделал все, что хотел в своей тренерской карьере и доволен этим. Буду комментатором и поэтому очень счастлив", - сказал он.

    Отметим, что специалист также возглавлял итальянские "Милан", "Рому", "Ювентус", испанский "Реал Мадрид".

    Он также работал в сборных России и Англии.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi