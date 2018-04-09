Фабио Капелло завершил тренерскую карьеру

Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ Фабио Капелло объявил о завершении тренерской карьеры.

Как сообщает Report, об этом заявил сам 72-летний итальянский специалист.

"Я набрал большой опыт, так как работал в клубах и национальных командах. Китайский клуб "Цзянсу Сунин" был моим последним опытом тренерской работы. Я сделал все, что хотел в своей тренерской карьере и доволен этим. Буду комментатором и поэтому очень счастлив", - сказал он.

Отметим, что специалист также возглавлял итальянские "Милан", "Рому", "Ювентус", испанский "Реал Мадрид".

Он также работал в сборных России и Англии.