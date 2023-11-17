ЕВРО-2024: Сборная Словакии обеспечила себе участие в финальной стадии

Футболисты сборной Словакии победили команду Исландии со счетом 4:2 в домашнем матче отборочного цикла к чемпионату Европы 2024 года.
Как передает Report, забитыми мячами в составе победителей отметились Юрай Куцка (30-я минута), Ондрей Дуда (36, с пенальти) и Лукаш Гараслин (47, 55). У проигравших голы забили Орри Оускарссон (17) и Андри Гудьонсен (74).
Сборная Словакии, занимающая второе место в турнирной таблице группы J и набравшая 19 очков, обеспечила себе участие в финальной части чемпионата Европы 2024 года. Команда Люксембурга, идущая третьей с 11 очками, не сможет опередить словаков.
Ранее участие в чемпионате Европы 2024 года обеспечили сборные Австрии, Бельгии, Португалии, Франции, Испании, Шотландии, Турции, Англии и Венгрии. Команда Германии квалифицировалась на турнир на правах хозяйки. На континентальное первенство выходят по две лучшие команды каждой из десяти отборочных групп. Остальные три участника турнира определятся по итогам плей-офф Лиги наций.
ЕВРО-2024, отборочный этап
IX тур
17 октября
Группа А
Кипр 1:3 Испания
Грузия 2:2 Шотландия
Группа F
Азербайджан 3:0 Швеция
Эстония 0:2 Австрия
Группа G
Болгария 2:2 Венгрия
Черногория 2:0 Литва
Группа J
Лихтенштейн 0:2 Португалия
Люксембург 4:1 Босния и Герцеговина
Словакия 4:2 Исландия.