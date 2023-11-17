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ЕВРО-2024: Сборная Словакии обеспечила себе участие в финальной стадии

ЕВРО-2024: Сборная Словакии обеспечила себе участие в финальной стадии Футболисты сборной Словакии победили команду Исландии со счетом 4:2 в домашнем матче отборочного цикла к чемпионату Европы 2024 года.
Футбол
17 ноября 2023 г. 02:24
ЕВРО-2024: Сборная Словакии обеспечила себе участие в финальной стадии

Футболисты сборной Словакии победили команду Исландии со счетом 4:2 в домашнем матче отборочного цикла к чемпионату Европы 2024 года.

Как передает Report, забитыми мячами в составе победителей отметились Юрай Куцка (30-я минута), Ондрей Дуда (36, с пенальти) и Лукаш Гараслин (47, 55). У проигравших голы забили Орри Оускарссон (17) и Андри Гудьонсен (74).

Сборная Словакии, занимающая второе место в турнирной таблице группы J и набравшая 19 очков, обеспечила себе участие в финальной части чемпионата Европы 2024 года. Команда Люксембурга, идущая третьей с 11 очками, не сможет опередить словаков.

Ранее участие в чемпионате Европы 2024 года обеспечили сборные Австрии, Бельгии, Португалии, Франции, Испании, Шотландии, Турции, Англии и Венгрии. Команда Германии квалифицировалась на турнир на правах хозяйки. На континентальное первенство выходят по две лучшие команды каждой из десяти отборочных групп. Остальные три участника турнира определятся по итогам плей-офф Лиги наций.

ЕВРО-2024, отборочный этап

IX тур

17 октября

Группа А

Кипр 1:3 Испания

Грузия 2:2 Шотландия

Группа F

Азербайджан 3:0 Швеция

Эстония 0:2 Австрия

Группа G

Болгария 2:2 Венгрия

Черногория 2:0 Литва

Группа J

Лихтенштейн 0:2 Португалия

Люксембург 4:1 Босния и Герцеговина

Словакия 4:2 Исландия.

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Версия на азербайджанском языке AVRO-2024: Slovakiya millisi final mərhələsində iştirakı təmin edib

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