Эльмар Мамедъяров: "Карабах" выступил очень хорошо

© Report

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ “Карабах” выступил очень хорошо. Я очень доволен игрой своей команды. Жаль, что арбитр на 20-й минуте полностью изменил игру. Жалко стало усилия, потраченные "Карабахом".

Об этом Report сообщил министр иностранных дел и член исполкома АФФА Эльмар Мамедъяров после матча 5 тура группового раунда Лиги Чемпионов против “Челси” .

Министр ответил также и на другие вопросы.

- В 3 играх подряд в ворота "Карабаха" назначают пенальти. Можно ли это оценивать как притеснение азербайджанской команды?

- Мы буквально только что говорили об этом с генеральным секретарем АФФА Эльханом Мамедовым. Считаю, что футболисты должны быть информированы про новые правила ФИФА. Одни говорят, что Рашад Садыгов получил красную за фол последней надежды, другие утверждают, что за это красную карточку не показывают. Три красные карточки подряд говорят о том, что нужно внимательно отнестись к этому вопросу.

- Учитывая тот факт, что выступает команда с названием "Карабах", возможно ли, что эти карты раздают целенаправленно?

- Сложно говорить об этом. Не могу сказать, что это было целенаправленно или нет. Но это означает, "Карабах" и другие азербайджанские команды должны двойне быть внимательными к игре.

- Как влияет выступление "Карабаха" в Лиги Чемпионов на внешнюю политику Азербайджана?

- Очень сильно. Игру "Карабаха" показывают везде. Это очень важно для нашей страны. Верю, что в будущем и другие наши команды наравне с "Карабахом" будут выступать в Лиги Чемпионов.

- Можно полагать, что выступление "Карабаха" под флагом Азербайджана - некий удар по Армении?

- Политизируете вопрос? (смеется – Ред.) Это футбол. Повторюсь, что игра "Карабаха" показала, что азербайджанский футбол развивается.