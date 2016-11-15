Эльхан Мамедов продолжит работу в АФФА

Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ В случае избрания Эльхана Мамедова в членство Исполнительного комитета УЕФА он сможет продолжить деятельность на должности генсека АФФА.

Об этом Report сообщил начальник Департамента информации и связей в общественностью АФФА Микаил Нариманоглу.

"По регламенту УЕФА, член Исполнительного комитета УЕФА должен заниматься активной футбольной деятельностью в национальной ассоциации, которую представляет. По этой причине, в случае избрания в членство Исполнительного комитета УЕФА, Эльхан Мамедов продолжит работать в АФФА", - сказал М.Нариманоглу.

Отметим, что решение о выдвижении кандидатуры Эльхана Мамедова в членство Исполнительного комитета УЕФА было принято на чрезвычайном заседании Исполнительного комитета АФФА. Выборы пройдут в рамках очередного конгресса УЕФА 5 апреля 2017 года в столице Финляндии Хельсинки.