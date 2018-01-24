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    Эльхан Мамедов: Нас ждет интересное соревнование

    Мы должны преследовать цель занять первое место и на каждом матче думать о победе
    © Report

    Баку. 24 января. REPORT.AZ/ "Нас ждет интересное соревнование. Групповой раунд состязания завершится в течение трех месяцев".

    Как сообщает Report, об этом, оценивая жеребьевку Лиги наций УЕФА, заявил в интервью официальному сайту структуры генсек АФФА Эльхан Мамедов.

    По его словам, со стороны видно, что команды Мальты, Фарерских островов и Косово обладают низким рейтингом: "Однако, с учетом того, что в течение трех дней наша команда проведет 2 матча и один из них будет домашним, а другой - на поле соперника, можно точно сказать, что соревнования будут нелегкими. Конечно же, мы должны преследовать цель занять первое место и на каждом матче думать о победе. Наши соперники также будут вести борьбу для получения очка или очков. С этой точки зрения, ни одна встреча не будет легкой. В течение трех месяцев мы будем наблюдать за интенсивными соревнованиями. Миссия возможна". 

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