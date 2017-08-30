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    Джавид Гараев: Бакинский олимпийский стадион готов к домашним играм "Карабаха"

    В настоящее время идет процесс затвердевания корней газона

    Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ "Бакинский олимпийский стадион готов принять домашние матчи "Карабаха" в рамках группового этапа Лиги чемпионов".

    Об этом заявил Report директор стадиона Джавид Гараев. Дж.Гараев сказал, что газон арены пришел в порядок после IV Игр исламской солидарности "Баку 2017": "Ни для кого не секрет, что после Исламиады газонное покрытие было обновлено. В настоящее время идет процесс затвердевания корней газона. До первого домашнего матча состояние поля полностью нормализуется".

    Дж.Гараев сказал, что арена полностью соответствует требованиям УЕФА. Он сообщил, что провел собрание с сотрудниками стадиона и дал соответствующие поручения.

    Отметим, что в рамках группового этапа Лиги чемпионов "Карабах" проведет домашние игры 27 сентября против итальянской "Ромы", 18 октября – испанского "Атлетико", 22 ноября – английского "Челси".

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