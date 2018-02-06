Чтобы не служить в армии, армянский футболист попросил в Англии политическое убежище

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ Чтобы не служить в армии, армянский футболист Овик Нерсисян попросил в Англии политическое убежище.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт shropshirestar.com, 23-летний защитник выступающего в Северо-Западной лиге Англии клуба "Уитчерч Алпорт" заявил, что его жизнь находится в опасности.

По словам перешедшего 2 года назад в указанный клуб Нерсисяна, в своей стране он объявлен в розыск: "Если вернусь, меня арестуют. Потом отправят на воинскую службу и моей жизни будет угрожать опасность. Два года назад мне предоставили отсрочку от службы. А теперь, для них не имеет значение то, что я футболист. Власти отправляют всех в бой. Я читал в азербайджанских СМИ о гибели ежедневно армянских солдат. В Шропшире я в безопасности и мне нравится здесь жить. Надеюсь, что суд вынесет положительное решение".

Отметим, что для оказания помощи Овику Нерсисяну клуб "Уитчерч Алпорт" нанял для него адвоката. Кроме того, объявлена петиция для того, чтобы он оставался в Англии. Документ, который уже подписали 1 000 человек, в конце недели направят в министерство внутренних дел. Суд объявит окончательное решение 19 февраля.

До этого на родине Нерсисян надевал форму "Пюника".