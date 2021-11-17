ЧМ-2022: Нидерланды вышли в финал, Турция и Украина в плей-офф

Сборная Нидерландов по футболу заняла первое место в группе G и напрямую вышла на чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре.

Сборная Нидерландов по футболу заняла первое место в группе G и напрямую вышла на чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре.

Как передает Report, в заключительном матче группового этапа нидерландские футболисты дома со счетом 2:0 обыграли команду Норвегии. Второе место заняла сборная Турции, победившая в гостях черногорцев со счетом 2:1. Турецкие футболисты поборются за право сыграть на чемпионате мира в стыковых матчах.

Чемпионат мира 2022 года пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря. В финальную часть турнира также квалифицировались команды Бельгии, Бразилии, Германии, Испании, Сербии, Франции, Хорватии, Швейцарии, Дании и Англии. Сборная Катара примет участие в мировом первенстве как хозяйка турнира.

ЧМ-2022, отборочный раунд

X тур

16 ноября

Группа D.

23:45. Финляндия - Франция - 0:1

23:45. Босния и Герцеговина - Украина - 0:2

Очки: Франция - 18, Украина - 12, Финляндия - 11, Босния и Герцеговина - 7, Казахстан - 3.

Группа E.

23:45. Уэльс - Бельгия - 1:1

23:45. Чехия - Эстония - 2:0

Очки: Бельгия - 20, Уэльс - 15, Чехия - 14, Эстония - 4, Беларусь - 3.

Группа G.

23:45. Гибралтар - Латвия - 1:3

23:45. Черногория - Турция - 1:2

23:45. Нидерланды - Норвегия - 2:0

Очки: Нидерланды - 23, Турция - 21, Норвегия - 18, Черногория - 12, Латвия - 6, Гибралтар - 0.

Ранее сборные Германии, Дании, Бельгии, Франции, Хорватии, Сербии, Испании, Англии и Швейцарии квалифицировались на ЧМ-2022. В плей-оффе сыграют Португалия, Швеция, Шотландия, Россия, Северная Македония, Италия и Польша.