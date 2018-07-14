ЧМ-2018: Финальный матч определит 9-го футболиста, выигравшего за один год два кубка

Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ Финал чемпионата мира по футболу в России будет особо значимым для защитника сборной Франции Рафаэля Варана и капитана сборной Хорватии Луки Модрича.

Как сообщает Report, один из них станет девятым игроком в истории футбола, выигравшим за один год финал Лиги чемпионов и ЧМ-2018. Оба футболиста выступают в испанском "Реал Мадрид".

В предыдущие годы данное достижение покорилось:

1974: Зепп Майер, Пауль Брайтнер, Ханс-Георг Шварценбек, Франц Бекенбауэр, Герд Мюллер, Ули Хенесс (Бавария и сборная ФРГ);

1998: Кристиан Карамбе (Реал и сборная Франции);

2002: Роберто Карлос (Реал и сборная Бразилии).

Напомним, что финал ЧМ-2018 между сборными Франции и Хорватии состоится 15-го июля. Начало встречи в 19:00 по бакинскому времени.