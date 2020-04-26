​Чемпионат Таджикистана по футболу приостановлен из-за COVID-19

Все футбольные соревнования Таджикистана приостановлены до 10 мая из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Таджикистана.

До этого чемпионат Таджикистана не был приостановлен из-за пандемии наряду с национальными первенствами в Белоруссии, Никарагуа, Тайване и Туркменистане.

"Федерация футбола Таджикистана полностью поддерживает решения республиканского штаба по профилактике коронавируса в стране о временной приостановке общественных и спортивных мероприятий, принятые сегодня в целях защиты здоровья и безопасности населения. В связи с этим Федерация футбола Таджикистана приняла решение приостановить проведение всех спортивных соревнований по футболу, проводимых под эгидой организации, в том числе соревнования, организуемые и проводимые лигами и региональными федерациями по футболу. Отметим, что воскресные матчи четвертого тура чемпионата Таджикистана среди команд высшей лиги пройдут согласно календарю. Начиная с пятого тура игры высшего дивизиона будут временно приостановлены", - говорится в сообщении.

Четвертый тур чемпионата начался в субботу двумя матчами. В турнирной таблице первенства лидирует "Истиклол", набравший в четырех матчах десять очков, второе место занимает "Фаизканд" (8 очков в 4 матчах), третьим идет "Хатлон", на счету которого семь очков в трех играх.