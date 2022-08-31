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"Челси" объявил о переходе Фофана

"Челси" объявил о переходе Фофана "Челси" официально объявил о переходе французского защитника Уэсли Фофана из "Лестера".
Футбол
31 августа 2022 г. 19:15
Челси объявил о переходе Фофана

"Челси" официально объявил о переходе французского защитника Уэсли Фофана из "Лестера".

Как сообщает Report, футболист подписал с лондонским клубом семилетнее соглашение, рассчитанное до лета 2029 года.

Сумма трансфера составила 75 миллионов фунтов (около 87,75 миллионов евро).

Фофана перешел в "Лестер" из "Сент-Этьена" осенью 2020 года за 35 миллионов евро. Всего в составе "лис" футболист провел 52 матча, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей.

Свой следующий матч "Челси" проведет 3 сентября против "Вест Хэма".

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Версия на азербайджанском языке Фото"Çelsi" daha bir futbolçunu transfer edib

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