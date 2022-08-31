"Челси" объявил о переходе Фофана

"Челси" официально объявил о переходе французского защитника Уэсли Фофана из "Лестера".

"Челси" официально объявил о переходе французского защитника Уэсли Фофана из "Лестера".

Как сообщает Report, футболист подписал с лондонским клубом семилетнее соглашение, рассчитанное до лета 2029 года.

Сумма трансфера составила 75 миллионов фунтов (около 87,75 миллионов евро).

Фофана перешел в "Лестер" из "Сент-Этьена" осенью 2020 года за 35 миллионов евро. Всего в составе "лис" футболист провел 52 матча, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей.

Свой следующий матч "Челси" проведет 3 сентября против "Вест Хэма".