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"Челси" довел серию без поражений до 12 игр

"Челси" довел серию без поражений до 12 игр "Челси" обыграл "Эвертон" со счетом 2:0 в домашнем матче 27-го тура чемпионата Англии по футболу.
Футбол
9 марта 2021 г. 01:45
Челси довел серию без поражений до 12 игр

"Челси" обыграл "Эвертон" со счетом 2:0 в домашнем матче 27-го тура чемпионата Англии по футболу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, встреча прошла в Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж".

В составе победителей отличился Жоржиньо (65-я минута, с пенальти). На 31-й минуте автогол забил защитник "Эвертона" Бен Годфри. На 55-й минуте полузащитник "Челси" Кай Хавертц отправил мяч в ворота соперника, но после обращения к системе видеоассистента рефери (VAR) гол был отменен из-за игры рукой.

Отметим, что лондонцы не проигрывают в различных турнирах на протяжении 12 матчей (девять побед, три ничьих). "Эвертон" прервал трехматчевую победную серию в чемпионате Англии.

В турнирной таблице чемпионата "Челси" с 50 очками в 28 матчах занимает четвертую строчку. "Эвертон" идет пятым, набрав 46 очков в 27 встречах.

В следующем туре лондонцы 13 марта на выезде встретятся с "Лидсом", "Эвертон" в тот же день примет "Бёрнли".

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