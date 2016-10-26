Бывший футболист приговорен к девяти годам тюрьмы за перевозку наркотиков

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Бывший футболист менхенгладбахской "Боруссии" бразилец Марсело Плетш приговорен к девяти годам и двум месяцам тюрьмы за транспортировку 793 кг марихуаны, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

В ноябре 2015 года Плетша арестовали в Бразилии. В грузовике, который принадлежал компании футболиста, было обнаружено 793 кг марихуаны, спрессованной в 854 пакетика. С 10 ноября 2015 года бразилец находился под следствием.

Бывший футболист продолжает отрицать все обвинения, заявляя о своей невиновности, и собирается подавать апелляцию.

За свою карьеру 40-летний Плетш играл за такие немецкие клубы, как "Боруссия" и "Кайзерслаутерн".