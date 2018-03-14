Бывший футболист "Карабаха" забил гол в первом официальном матче китайского клуба - ВИДЕО

Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Бывший футболист "Карабаха" Дино Ндлову забил гол в первой официальной игре в составе китайского клуба "Ханчжоу Гринтаун".

Как сообщает Report, 28-летний форвард забил гол в домашнем матче первой Лиги против "Ней Монгол". Он забил гол на 56-й минуте матча, который окончился со счетом 2:0.

Южноафриканский нападающий заявил местной прессе, что хочет еще больше помочь клубу:

"Теперь я чувствую себя увереннее и буду в более лучшей форме в следующих матчах".

Отметим, что 20 января Дино Ндлову подписал двухлетний контракт с "Ханчжоу Гринтаун". За этот переход "Карабах" получил 750 тыс. евро (1,5 млн манатов).