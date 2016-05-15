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    ​"Бешикташ" в 14-й раз стал чемпионом Турции

    Бешикташ в 33-м туре турецкой Суперлиги обыграл Османлыспор

    Баку. 15 Май. REPORT.AZ/ Сегодня в 33-м туре турецкой Суперлиги Бешикташ обыграл Османлыспор (3:1), оформив чемпионское звание.

    Как передает Report, к чемпионскому титулу Бешикташ сумел привести 63-летний специалист Шенол Гюнеш, возглавивший команду в начале этого сезона.

    Титул стал для Бешикташа 14-м в истории. В последний раз трофей чемпиона покорился Орлам в уже далеком сезоне 2008/09.

    В параллельном поединке Фенербахче победил Генчлербирлиги (2:1), однако все равно лишился любых шансов догнать соперника в борьбе за чемпионство.

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