​"Бешикташ" в 14-й раз стал чемпионом Турции

Баку. 15 Май. REPORT.AZ/ Сегодня в 33-м туре турецкой Суперлиги Бешикташ обыграл Османлыспор (3:1), оформив чемпионское звание.

Как передает Report, к чемпионскому титулу Бешикташ сумел привести 63-летний специалист Шенол Гюнеш, возглавивший команду в начале этого сезона.

Титул стал для Бешикташа 14-м в истории. В последний раз трофей чемпиона покорился Орлам в уже далеком сезоне 2008/09.

В параллельном поединке Фенербахче победил Генчлербирлиги (2:1), однако все равно лишился любых шансов догнать соперника в борьбе за чемпионство.