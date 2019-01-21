"Барселона" обыграла "Леганес", одержав седьмую подряд победу в Примере

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ В матче 20-го тура чемпионата Испании «Барселона» принимала «Леганес».

Как передает Report, встреча проходила на стадионе «Камп Ноу» и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

Каталонская команды вышла вперёд в счёте благодаря голу французского полузащитника Усмана Дембеле на 32-й минуте. «Леганес» смог отыграться, когда на 57-й минуте точным ударом отметился датский форвард Мартин Брайтвайт. Тем не менее, «Барселона» в оставшееся время смогла забить ещё два раза. На 71-й минуте гол на свой счёт записал уругвайский нападающий Луис Суарес. А на второй компенсированной минуте второго тайма отличился аргентинский форвард Лионель Месси.

Таким образом, «Барселона» одержала седьмую подряд победу в Примере и продлила серию без поражений до восьми встреч (семь побед, одна ничья).

«Барселона» (46 очков) располагается на первом месте в турнирной таблице чемпионата Испании, «Леганес» (22) – на 14-й строчке.

Испания - Примера. 20-й тур

"Барселона" 3:1 "Леганес"

1:0 – Дембеле – 32, 1:1 – Брайтвайт – 57, 2:1 – Суарес – 71, 3:1 – Месси – 90+2