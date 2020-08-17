"Барселона" объявила об отставке Сетьена

Пресс-служба "Барселоны"объявила об отставке Энрике Сетьена с поста главного тренера каталонского клуба.

Пресс-служба "Барселоны" объявила об отставке Энрике Сетьена с поста главного тренера каталонского клуба.

Как передает Report, причиной отставки стали неудовлетворительные результаты клуба. Имя нового главного тренера "Барселоны" будет объявлено в ближайшие дни.

Сетьен возглавил "Барселону" 13 января 2020 года, сменив на посту наставника уволенного Эрнесто Вальверде. Под руководством Сетьена каталонский клуб занял второе место в чемпионате Испании, а в Лиге чемпионов дошел до четвертьфинала, в котором со счетом 2:8 проиграл мюнхенской "Баварии".

Ожидается, что новым главным тренером "Барселоны" станет Рональд Куман, который сейчас возглавляет сборную Нидерландов. Во время карьеры футболиста Куман выступал за сине-гранатовых с 1989 по 1995 год. С 1998-го по 2000-й нидерландец работал в тренерском штабе каталонского клуба в качестве ассистента.