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"Барселона" может обменять двух футболистов за Роналду

"Барселона" может обменять двух футболистов за Роналду "Барселона" готова предложить "Ювентусу" двух футболистов за португальского нападающего Криштиану Роналду
Футбол
23 июня 2021 г. 06:01
Барселона может обменять двух футболистов за Роналду
Криштиану Роналду и Лионель Месси

"Барселона" готова предложить "Ювентусу" двух футболистов за португальского нападающего Криштиану Роналду.

Как передает Report со ссылкой на AS, в рамках сделки по переходу Роналду каталонский клуб может предложить "Ювентусу" кого-то из этих игроков — Антуан Гризманн, Серхи Роберто и Филиппе Коутиньо.

Ранее сообщалось, что "Барселона" заинтересована в подписании контракта с Роналду.

У Роналду остался год до истечения срока контракта с "Ювентусом". 36-летний португальский нападающий является воспитанником "Спортинга". Роналду выступает в составе туринского "Ювентуса" с 2018 года, перейдя в итальянский клуб из мадридского "Реала" за 117 млн евро. Он стал лучшим бомбардиром Серии А в сезоне-2020/2021, забив 29 голов.

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