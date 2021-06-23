"Барселона" может обменять двух футболистов за Роналду

"Барселона" готова предложить "Ювентусу" двух футболистов за португальского нападающего Криштиану Роналду.
Как передает Report со ссылкой на AS, в рамках сделки по переходу Роналду каталонский клуб может предложить "Ювентусу" кого-то из этих игроков — Антуан Гризманн, Серхи Роберто и Филиппе Коутиньо.
Ранее сообщалось, что "Барселона" заинтересована в подписании контракта с Роналду.
У Роналду остался год до истечения срока контракта с "Ювентусом". 36-летний португальский нападающий является воспитанником "Спортинга". Роналду выступает в составе туринского "Ювентуса" с 2018 года, перейдя в итальянский клуб из мадридского "Реала" за 117 млн евро. Он стал лучшим бомбардиром Серии А в сезоне-2020/2021, забив 29 голов.