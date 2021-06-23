"Барселона" может обменять двух футболистов за Роналду

"Барселона" готова предложить "Ювентусу" двух футболистов за португальского нападающего Криштиану Роналду

"Барселона" готова предложить "Ювентусу" двух футболистов за португальского нападающего Криштиану Роналду.

Как передает Report со ссылкой на AS, в рамках сделки по переходу Роналду каталонский клуб может предложить "Ювентусу" кого-то из этих игроков — Антуан Гризманн, Серхи Роберто и Филиппе Коутиньо.

Ранее сообщалось, что "Барселона" заинтересована в подписании контракта с Роналду.

У Роналду остался год до истечения срока контракта с "Ювентусом". 36-летний португальский нападающий является воспитанником "Спортинга". Роналду выступает в составе туринского "Ювентуса" с 2018 года, перейдя в итальянский клуб из мадридского "Реала" за 117 млн евро. Он стал лучшим бомбардиром Серии А в сезоне-2020/2021, забив 29 голов.