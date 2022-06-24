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Азербайджанский футболист перейдёт в «Ахмат»

Азербайджанский футболист перейдёт в «Ахмат» Азербайджанский полузащитник «Арсенала» Аяз Гулиев перейдёт в «Ахмат».
Футбол
24 июня 2022 г. 08:52
Азербайджанский футболист перейдёт в «Ахмат»

Азербайджанский полузащитник «Арсенала» Аяз Гулиев перейдёт в «Ахмат».

Как передает Report, об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Гулиев является воспитанником московского «Спартака». Летом 2018 года он перешёл в «Ростов» за 500 тыс евро. Спустя полгода спартаковцы совершили обратный трансфер игрока за 1 млн евро. В своём последнем сезоне в Москве 24-летний хавбек не провёл ни одной официальной встречи за красно-белых.

Напомним, по итогам завершившегося сезона РПЛ тульский клуб вылетел в Футбольную национальную лигу. «Арсенал» завершил розыгрыш на последней позиции в турнирной таблице, набрав 23 очка. Вместе с ним напрямую РПЛ покинул казанский «Рубин».

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Версия на азербайджанском языке Ayaz Quliyev "Arsenal"dan "Axmat"a keçir

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