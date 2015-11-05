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    Азербайджанские клубы проведут очередные матчи Евролиги

    Карабах выйдет на поле в Баку, а Габала - в Германии

    Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня в IV групповом туре Евролиги клубы "Карабах" и "Габала" проведут очередные игры. 

    Как сообщает Report, "Карабах" выйдет на поле в Баку, а "Габала" - в Германии.

    Лига Европы, тур

    20:00. "Карабах" - "Монако" (Франция)

    Главный судья: Кристиан Балай

    Боковые судьи: Овидиу Артене, Валентин Аврам

    Четвертый судья: Мирча Григориу

    Дополнительные помощники судьи: Иштиван Ковач, Раду Петреску (все из Румынии)

    Судья-инспектор: Эльмир Пилав (Босния и Герцеговина)

    Представитель УЕФА: Станислав Спечик (Польша)

    Баку, республиканский стадион имени Тофига Бахрамова

    22:00. "Боруссия" (Дортмунд, Германия) - "Габала"

    Главный судья: Себастьян Делферье

    Боковые судьи: Ив де Нев,  Риен Ванизер

    Четвертый судья: Стийн Гутсебо

    Дополнительные помощники судьи: Жонатан Лардо, Эрик Ламбрехтс (все из Бельгии)

    Судья-инспектор: Хуан Фернандес Марин (Испания)

    Представитель УЕФА: Джордж Кумас (Кипр)

    Дортмунд, стадион BVB

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