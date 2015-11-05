Азербайджанские клубы проведут очередные матчи Евролиги

"Карабах" выйдет на поле в Баку, а "Габала" - в Германии

5 ноября, 2015 10:17

https://report.az/storage/news/d9ab0a9dabb8732099d8b5b3ab7ea249/86bed6a0-9673-4121-9cbf-57855fb07e6c_292.jpg Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня в IV групповом туре Евролиги клубы "Карабах" и "Габала" проведут очередные игры. Как сообщает Report, "Карабах" выйдет на поле в Баку, а "Габала" - в Германии. Лига Европы, тур 20:00. "Карабах" - "Монако" (Франция) Главный судья: Кристиан Балай Боковые судьи: Овидиу Артене, Валентин Аврам Четвертый судья: Мирча Григориу Дополнительные помощники судьи: Иштиван Ковач, Раду Петреску (все из Румынии) Судья-инспектор: Эльмир Пилав (Босния и Герцеговина) Представитель УЕФА: Станислав Спечик (Польша) Баку, республиканский стадион имени Тофига Бахрамова 22:00. "Боруссия" (Дортмунд, Германия) - "Габала" Главный судья: Себастьян Делферье Боковые судьи: Ив де Нев, Риен Ванизер Четвертый судья: Стийн Гутсебо Дополнительные помощники судьи: Жонатан Лардо, Эрик Ламбрехтс (все из Бельгии) Судья-инспектор: Хуан Фернандес Марин (Испания) Представитель УЕФА: Джордж Кумас (Кипр) Дортмунд, стадион BVB