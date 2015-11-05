Азербайджанские клубы проведут очередные матчи Евролиги

Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня в IV групповом туре Евролиги клубы "Карабах" и "Габала" проведут очередные игры.
Как сообщает Report, "Карабах" выйдет на поле в Баку, а "Габала" - в Германии.
Лига Европы, тур
20:00. "Карабах" - "Монако" (Франция)
Главный судья: Кристиан Балай
Боковые судьи: Овидиу Артене, Валентин Аврам
Четвертый судья: Мирча Григориу
Дополнительные помощники судьи: Иштиван Ковач, Раду Петреску (все из Румынии)
Судья-инспектор: Эльмир Пилав (Босния и Герцеговина)
Представитель УЕФА: Станислав Спечик (Польша)
Баку, республиканский стадион имени Тофига Бахрамова
22:00. "Боруссия" (Дортмунд, Германия) - "Габала"
Главный судья: Себастьян Делферье
Боковые судьи: Ив де Нев, Риен Ванизер
Четвертый судья: Стийн Гутсебо
Дополнительные помощники судьи: Жонатан Лардо, Эрик Ламбрехтс (все из Бельгии)
Судья-инспектор: Хуан Фернандес Марин (Испания)
Представитель УЕФА: Джордж Кумас (Кипр)
Дортмунд, стадион BVB
Rövşən ƏhlimanoğluАвтор новости