​"Арсенал" и "Челси" вернут УЕФА 6000 билетов на финал ЛЕ в Баку

Команды-финалисты Лиги Европы планируют отказаться от части выделенных им билетов.

Как передает Report со ссылкой на The Times, «Арсенал» и «Челси» в общей сложности вернут более 6000 билетов, поскольку продали только 3500 и 2000 билетов соответственно.

Всего УЕФА выделил клубам по 5800 билетов, что составляет менее 10% от вместимости стадиона, на котором пройдет финал, – решение принято из-за якобы малой пропускной способности аэропорта в Баку.

Спонсоры УЕФА, которым выделили 2000 билетов, столкнулись с аналогичными проблемами.

Билеты, которые вернут английские клубы и спонсоры, выставят на продажу, их смогут приобрести местные болельщики. На данный момент в Азербайджане продано 23 000 билетов.