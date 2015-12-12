Арестованный в Швейцарии по делу о коррупции вице-президент ФИФА подал в отставку

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Вице-президент Международной федерации футбола Хуан Анхель Напоут, арестованный в Швейцарии по делу о коррупции в организации, подал в отставку с поста президента Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ), сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"В связи с отставкой господина Хуана Анхеля Напоута объявляется о созыве конгресса 26 января 2016 года для избрания должностных лиц (президента и вице-президента)", - приводит РИА Новости заявление КОНМЕБОЛ.