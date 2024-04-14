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АПЛ: "Ливерпуль" сенсационно проиграл "Кристал Пэлас"

АПЛ: "Ливерпуль" сенсационно проиграл "Кристал Пэлас" "Ливерпуль" проиграл "Кристал Пэлас" в домашнем матче 33-го тура чемпионата Англии по футболу.
Футбол
14 апреля 2024 г. 19:34
АПЛ: Ливерпуль сенсационно проиграл Кристал Пэлас

"Ливерпуль" проиграл "Кристал Пэлас" в домашнем матче 33-го тура чемпионата Англии по футболу.

Как передает Report, встреча, которая прошла в Ливерпуле, закончилась победой гостей со счетом 1:0. Гол на 14-й минуте забил Эберечи Эзе.

"Ливерпуль" с 71 очком остался на третьем месте в турнирной таблице, уступая по дополнительным показателям имеющему матч в запасе лондонскому "Арсеналу". Команда Юргена Клоппа до этого не проигрывала в Английской премьер-лиге на протяжении восьми встреч. Лидером чемпионата с 73 очками является "Манчестер Сити". Прервавший пятиматчевую безвыигрышную серию "Кристал Пэлас", набрав 33 очка, поднялся на 14-ю строчку.

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Версия на азербайджанском языке İngiltərə Premyer Liqası: “Liverpul” evdə “Kristal Pelas”a məğlub olub

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