Андрей Лунев: Самый драматичный матч в моей карьере был против "Байера-04"

Российский вратарь "Карабаха" Андрей Лунев поделился эмоциями после вылета азербайджанской команды от леверкузенского "Байера" (3:2) на стадии 1/8 финала Лиги Европы.

Российский вратарь "Карабаха" Андрей Лунев поделился эмоциями после вылета азербайджанской команды от леверкузенского "Байера" (3:2) на стадии 1/8 финала Лиги Европы.

Как передает Report, об этом заявил он на YouTube-канале C&C Show

"Больно и обидно, если подводить итог этому противостоянию. Вести в счете 2:0 в двух матчах и дважды упустить преимущество. Конечно, это больно. Были ли в моей карьере более драматичные матчи? Нет, ни одна игра не всплывает. Нужно восстанавливаться, сейчас это в прошлом. Сделать выводы, что не получилось, посмотреть нюансы, приведшие к голам. Это футбол", - сказал Лунев.

Напомним, по ходу указанного матча "Карабах" обыгрывал "Байер 04" со счетом 2:0. Однако на 72-й минуте защитник Жереми Фримпонг забил первый гол немецкой команды. Затем, на 90+3-й и 90+8-й минутах нападающий "фармацевтов" Патрик Шик оформил дубль, благодаря которому "Байер 04" прошел в следующую стадию Лиги Европы.