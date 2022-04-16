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Американский бизнесмен подал на президента УЕФА в суд

Американский бизнесмен подал на президента УЕФА в суд Американский предприниматель Чарли Стиллитано обвинил президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александера Чеферина в том, что он пытался помешать ему организовать товарищеские матчи с участием клубов-основателей Суперлиги — испанского "Р
Футбол
16 апреля 2022 г. 09:54
Американский бизнесмен подал на президента УЕФА в суд

Американский предприниматель Чарли Стиллитано обвинил президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александера Чеферина в том, что он пытался помешать ему организовать товарищеские матчи с участием клубов-основателей Суперлиги — испанского "Реала" и "Барселоны", а также итальянского "Ювентуса". Как передает Report, об этом пишет New York Times.

Стиллитано до прошлого года занимал должность исполнительного директора маркетинговой компании, которой владеет миллиардер Стивен Росс. В иске, поступившем в суд Нью-Йорка, говорится, что Чеферин предупредил Стилитано о том, что если он будет вести бизнес с этими тремя командами, это сделает его противником УЕФА.

По словам Стиллитано, уведомление пришло после того, как он сообщил Чеферину, что компания запретила ему сотрудничать с ее бывшими клиентами.

Суперлига с участием 12 команд была запущена 19 апреля 2021 года. Через два дня проект был заморожен из-за команд-участниц, которые вышли из его состава после протестов болельщиков. В настоящее время инициаторами проекта остаются "Барселона", "Реал" и "Ювентус".

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Версия на азербайджанском языке UEFA prezidenti məşhur klublara görə məhkəməyə verilib

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