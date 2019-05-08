АФФА сделала предупреждение перекупщикам билетов на финал Лиги Европы.

Как сообщили Report в Ассоциации, продажа билетов на "черном рынке" и их перепродажа категорически запрещаются.

При возникновении подобных случаев билеты сразу будут блокироваться и считаться недействительным. Также купивший билет для последующей его перепродажи будет оштрафован на 5 000 манатов.

Пришедшие на матч с приобретенными на "черном рынке" билетами зрители не будут допущены на стадион без уплаты компенсации.

Отметим, что из 64 000 билетов на финальный матч Лиги Европы, который пройдет 29 мая на Бакинском олимпийском стадионе, 37 500 были проданы на первом этапе. Также были распроданы Золотые и Серебряные пакеты стоимостью 890 и 690 евро соответственно. 2 мая Оргкомитет выставил на продажу еще 5 000 билетов. Любители футбола могут приобрести билеты в кассах iTicket.az в Ganjlik Mall и Port Baku Mall, при себе необходимо иметь удостоверение личности.

Билеты представлены в нескольких категориях. Билеты первой категории - 280 AZN (140 евро), второй категории - 180 AZN (90 евро), третьей категории - 100 AZN (50 евро), четвертой категории - 60 AZN (30 евро). Каждый желающий может приобрести не более 4 билетов.