АФФА позвала команды Премьер лиги в новую лигу

АФФА впервые призвала в лигу e-futbol команды, участвующие в турнирах Премьер лиги, I-го дивизиона, Региональной Лиги, женской Высшей лиги, пляжного футбола и футзала, команд из лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Как сообщает Report, чемпионат, который пройдет при совместной организации АФФА и Sport Marketing Group, предназначен для умеющих перенести футбол из реальной в виртуальную жизнь, желающих выступления клуба в электронной Национальной лиге и др.

Желающие принять участие могут зарегистрировать свою команду с 25 апреля по 15 мая и присоединиться к электронной Национальной лиге, которая будет организована 25 мая.

Состав каждой команды будет состоять из 2 человек, достигших 18 лет.

Обладателю первого места будет вручен Кубок E-Национальной лиги, а также команда-победитель получит шанс принять участие в Е-Национальной команде. Обладателям второго и третьего места организаторы вручат различные подарки.

Шесть игроков, показавших лучший результат в турнире, будут обеспечены участием в международных кибер-чемпионатах.

Официальным партнером турнира является спортивный канал CBC.