АФФА назвала чемпиона и команды, которые отправятся на еврокубки

Исполнительный комитет АФФА принял решение в связи с Премьер-лигой Азербайджана и кубком страны.
Как передает Report, принято решение о заблаговременном окончании чемпионата.
Причиной такого шага стало то, что ситуация с пандемией коронавируса в стране препятствовала подготовке команд и проведению игр, а также увеличение случаев заражения в последнее время.
"Карабах", лидирующий по итогам 20 туров с 45 баллами, назван чемпионом. Агдамский клуб представит Азербайджан в Лиге чемпионов в сезоне 2020/2021, а "Нефтчи", "Кешля" и "Сумгайыт" – в Лиге Европы.
"Карабах" стал чемпионом подряд в 7-й, а в целом в 8-й раз. "Сумгайыт" впервые в истории получил право представлять Азербайджан в еврокубках.
Отметим, что ранее Исполнительный комитет объявлял, что 21 июня Премьер-лига будет восстановлена.