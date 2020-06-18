АФФА назвала чемпиона и команды, которые отправятся на еврокубки

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Исполнительный комитет АФФА принял решение в связи с Премьер-лигой Азербайджана и кубком страны.

Как передает Report, принято решение о заблаговременном окончании чемпионата.

Причиной такого шага стало то, что ситуация с пандемией коронавируса в стране препятствовала подготовке команд и проведению игр, а также увеличение случаев заражения в последнее время.

"Карабах", лидирующий по итогам 20 туров с 45 баллами, назван чемпионом. Агдамский клуб представит Азербайджан в Лиге чемпионов в сезоне 2020/2021, а "Нефтчи", "Кешля" и "Сумгайыт" – в Лиге Европы.

"Карабах" стал чемпионом подряд в 7-й, а в целом в 8-й раз. "Сумгайыт" впервые в истории получил право представлять Азербайджан в еврокубках.

Отметим, что ранее Исполнительный комитет объявлял, что 21 июня Премьер-лига будет восстановлена.