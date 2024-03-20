Ферстаппен опроверг слухи об уходе из "Ред Булла"

Трехкратный чемпион мира в классе "Формула-1" Макс Ферстаппен в разговоре с журналистами прокомментировал слухи по поводу возможного ухода из команды "Ред Булл".

Трехкратный чемпион мира в классе "Формула-1" Макс Ферстаппен в разговоре с журналистами прокомментировал слухи по поводу возможного ухода из команды "Ред Булл".

Об этом Report сообщает со ссылкой на LiveResult.

"Каких-то новых новостей у меня нет. Зато у меня есть действующий контракт с командой", - сказал он.

Напомним, что ранее в СМИ появилась информация о том, что Макс Ферстаппен может покинуть "Ред Булл" из-за ухода Хельмута Марко. Нидерландского гонщика сватают в "Мерседес", из которого после окончания этого сезона уйдет именитый британский пилот Льюис Хэмилтон.