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Золото умеренно подорожало на фоне небольшого ослабления доллара

Золото умеренно подорожало на фоне небольшого ослабления доллара Золото умеренно подорожало во вторник утром, торгуясь чуть выше 1 885 долларов за тройскую унцию. Поддерживает котировки некоторое ослабление доллара.
Финансы
7 февраля 2023 г. 10:24
Золото умеренно подорожало на фоне небольшого ослабления доллара

Золото умеренно подорожало во вторник утром, торгуясь чуть выше 1 885 долларов за тройскую унцию. Поддерживает котировки некоторое ослабление доллара.

Как передает Report, это следует из данных торгов.

Цена апрельского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex выросла на 7,25 доллара, или на 0,39% - до 1 886,75 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро подорожал на 0,5% - до 22,348 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран-торговых партнеров США) снизился на 0,11%, до 103,51 пункта.

Удешевление доллара поддерживает котировки золота, делая его более доступным для покупки в другой валюте.

Рынки также ожидают выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла. Позднее во вторник он выступит в Экономическом клубе Вашингтона. Трейдеры будут ждать подсказок по экономическим ожиданиям и монетарной политике, которые могут отразиться на курсе доллара и повлиять на стоимость драгоценного металла.

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