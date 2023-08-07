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Золото подешевело на фоне укрепляющегося доллара

Золото подешевело на фоне укрепляющегося доллара Стоимость золота снижается во вторник утром на фоне укрепляющегося доллара.
Финансы
7 августа 2023 г. 10:13
Золото подешевело на фоне укрепляющегося доллара

Стоимость золота снижается во вторник утром на фоне укрепляющегося доллара.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снизилась на 3,35 доллара (0,17%), до 1 972,75 доллара за тройскую унцию.

Сентябрьский фьючерс на серебро подешевел на 0,58%, до 23,578 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран-торговых партнеров США) увеличивается на 0,14%, до 102,16 пункта. Так, удорожание доллара делает золото менее доступным при покупке этого драгметалла в другой валюте и наоборот.

Инвесторы ждут выхода данных об инфляции в США. Минтруд страны опубликует эту информацию в четверг, аналитики прогнозируют, что по итогам июля потребительские цены выросли на 3,3% в годовом выражении после увеличения на 4% месяцем ранее.

Эта статистика может также подсказать инвесторам дальнейшие шаги Федеральной резервной системы (ФРС) США, чье заседание состоится в сентябре. Согласно CME Group, 86,5% аналитиков ждут, что регулятор сохранит учетную ставку на текущем уровне в 5,25-5,5%.

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