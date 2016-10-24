За месяц в Азербайджане изъято из обращения 16 тыс. кредитных карт

Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ В Азербайджане за август этого года по кредитным картам выполнено 946 тыс. операций на сумму 188 млн манатов. Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк, объем операций в месячном исчислении вырос на 40 млн манатов или 27%, количество операций - на 93 тыс. или 11%.

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года объем операций сократился на 16 млн манатов или 7,8%, количество операций – на 594 тыс. или 38,6%.

Количество находящихся в обращении кредитных карт в августе сократилось на 16 тыс. или 2,2% и на 1 сентября 2016 года составило 728 тыс. единиц. По сравнению с началом года наблюдается сокращение на 282 тыс. или 28%, в годовом исчислении – на 433 тыс. или 37%.

Напомним, что на 1 сентября количество находящихся в обращении платежных карт в Азербайджане составило 5 270 тыс. единиц, из них 2 363 тыс. единиц пришлось на долю социальных, 1 531 тыс. единиц – зарплатных карт.