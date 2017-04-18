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    Выплата компенсаций незастрахованным вкладчикам Dekabank завершится в этом месяце

    Азад Джавадов: Сумма незастрахованных вкладов равна 1,2 млн манатов

    Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Выплата компенсаций незастрахованным вкладчикам ОАО Dekabank, лицензия которого аннулирована в прошлом году, завершится в этом месяце.

    Как сообщает Report, об этом заявил на пресс-конференции исполнительный директор Азербайджанского фонда страхования вкладов (ADIF) Азад Джавадов.

    По его словам, сумма незастрахованных вкладов в банке равна примерно 1,2 млн манатов.

    А.Джавадов отметил, что руководимая им организация в качестве ликвидатора выполняет только краткосрочные обязательства Dekabank: “К примеру, нас не касаются кредиты, выданные банком предпринимателям. Скорее всего, этот портфель будет передан в другой банк”.

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