Выплата компенсаций незастрахованным вкладчикам Dekabank завершится в этом месяце

Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Выплата компенсаций незастрахованным вкладчикам ОАО Dekabank, лицензия которого аннулирована в прошлом году, завершится в этом месяце.

Как сообщает Report, об этом заявил на пресс-конференции исполнительный директор Азербайджанского фонда страхования вкладов (ADIF) Азад Джавадов.

По его словам, сумма незастрахованных вкладов в банке равна примерно 1,2 млн манатов.

А.Джавадов отметил, что руководимая им организация в качестве ликвидатора выполняет только краткосрочные обязательства Dekabank: “К примеру, нас не касаются кредиты, выданные банком предпринимателям. Скорее всего, этот портфель будет передан в другой банк”.