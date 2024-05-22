Вусал Гурбанов: Катастрофические риски могут увеличить нагрузку на госбюджет

В Азербайджане имеется вероятность, что катастрофические риски увеличат нагрузку на государственный бюджет.

В Азербайджане имеется вероятность, что катастрофические риски увеличат нагрузку на государственный бюджет.

Как сообщает Report, об этом сказал директор департамента надзора за страховой деятельностью Центрального банка Азербайджана Вусал Гурбанов на конференции "Устойчивость финансовой системы к катастрофическим рискам" в Баку.

По его словам, этот вопрос в настоящее время является приоритетным для ЦБА: "Катастрофические риски приводят к полному разрушению инфраструктуры, замедлению производства, остановке деловой активности, серьезным последствиям в финансовом секторе в целом и рецессии в экономике страны", - сказал он.