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Вусал Гурбанов: Катастрофические риски могут увеличить нагрузку на госбюджет

Вусал Гурбанов: Катастрофические риски могут увеличить нагрузку на госбюджет В Азербайджане имеется вероятность, что катастрофические риски увеличат нагрузку на государственный бюджет.
Финансы
22 мая 2024 г. 12:39
Вусал Гурбанов: Катастрофические риски могут увеличить нагрузку на госбюджет

В Азербайджане имеется вероятность, что катастрофические риски увеличат нагрузку на государственный бюджет.

Как сообщает Report, об этом сказал директор департамента надзора за страховой деятельностью Центрального банка Азербайджана Вусал Гурбанов на конференции "Устойчивость финансовой системы к катастрофическим рискам" в Баку.

По его словам, этот вопрос в настоящее время является приоритетным для ЦБА: "Катастрофические риски приводят к полному разрушению инфраструктуры, замедлению производства, остановке деловой активности, серьезным последствиям в финансовом секторе в целом и рецессии в экономике страны", - сказал он.

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Версия на английском языке CBA official: Catastrophic risks can increase burden on state budget
Версия на азербайджанском языке AMB rəsmisi: "Katastrofik risklər dövlət büdcəsinə düşən yükü artıra bilər"

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