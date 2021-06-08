Всемирный банк ждет рекордный за 80 лет рост мировой экономики

Рост мировой экономики в 2021 году составит 5,6%, что является наивысшим показателем за последние 80 лет.

Рост мировой экономики в 2021 году составит 5,6%, что является наивысшим показателем за последние 80 лет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такой прогноз приводится в отчете Всемирного банка.

"Ожидается, что в 2021 году глобальный рост достигнет 5,6% - это самый высокий показатель темпов восстановления после рецессии за последние 80 лет. Тем не менее ожидается, что процесс восстановления будет неравномерным, и существует значительная неопределенность в отношении прочности и долговечности этого показателя", - говорится в документе.

В отчете также отмечается, что многие страны с развивающимися экономиками продолжают испытывать негативное влияние пандемии.

Рост экономики США в 2021 году составит 6,8%. Что касается Еврозоны, то показатели роста ее экономики ожидаются на уровне 4,2%. Японская экономика, в свою очередь, вырастет на 2,9%. Рост экономики Китая достигнет 8,5%.

Экономика России в 2021 году, по прогнозам Всемирного банка, вырастет на 3,2%. Аналогичный показатель ожидается и в 2022 году на фоне стабилизации цен на промышленные товары и ослабления последствий пандемии. По прогнозу Всемирного банка, рост мировой экономики в 2022 году составит 4,3%.

Что касается инфляции, то она, по данным Всемирного банка, скорее всего, продолжит расти до конца текущего года. Однако отмечается, что в большинстве стран, использующих инструменты инфляционного таргетирования, она не превысит целевые показатели.