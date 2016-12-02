 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Внешние обязательства азербайджанских банков сократились на 2%

    С начала года ЦБА выделил банкам дополнительно 2,1 млрд. манатов

    Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ Объем совокупных внешних обязательств коммерческих банков Азербайджана по состоянию на 1 ноября 2016 года составил 6 229 млн. манатов.

    Как передает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА), по сравнению с показателем на 1 октября объем совокупных внешних обязательств сократился на 129 млн. манатов или 2,03%, с началом года – на 1 975,5 млн. манатов или 24,08%. Наряду с этим, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост на 85,8 млн. манатов или 1,4%.

    Аналитическая группа Report считает, что снижение обязательств коммерческих банков по сравнению с началом года объясняется ростом требований ЦБА к этим банкам. ЦБА с начала года выделил коммерческим банкам на погашение внешних долгов 2,13 млрд. манатов.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi