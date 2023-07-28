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Вахид Новрузов: В Азербайджане должна быть повышена ответственность аудиторов и бухгалтеров

Вахид Новрузов: В Азербайджане должна быть повышена ответственность аудиторов и бухгалтеров Повышение ответственности аудиторов и бухгалтеров в Азербайджане является одним из важных вопросов дня.
Финансы
28 июля 2023 г. 12:57
Вахид Новрузов: В Азербайджане должна быть повышена ответственность аудиторов и бухгалтеров

Повышение ответственности аудиторов и бухгалтеров в Азербайджане является одним из важных вопросов дня.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Палаты аудиторов Азербайджана Вахид Новрузов на мероприятии по подписанию Меморандума о взаимопонимании между Палатой и Израильским институтом сертифицированных публичных бухгалтеров (ICPAI).

"Сегодня Азербайджан - стабильная в общественно-политическом отношении страна, быстро наращивающая экономическую мощь и реализующая масштабные проекты.

Для достижения большего успеха в этой области имеет большое значение усиление подотчетности и прозрачности, которые являются наиболее важными инструментами системы управления, что, в свою очередь, требует совершенствования учета, бухгалтерского учета и аудита", - добавил он.

По его словам, в области прозрачности и контроля ряд актуальных проблем в стране ждет своего концептуального решения: "Палата аудиторов и в дальнейшем своей эффективной деятельностью будет способствовать развитию и прогрессу независимого аудита в нашей стране, обеспечению и дальнейшему повышению прозрачности".

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Версия на азербайджанском языке Vahid Novruzov: "Azərbaycanda auditorların və mühasiblərin məsuliyyəti artırılmalıdır"

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