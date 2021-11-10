В госбюджете Азербайджана в этом году ожидается профицит в размере 1,5 млрд манатов

12:30 "За 9 месяцев этого года в Азербайджане достигнуты исключительно положительные результаты в экономической сфере. Экономика страны быстрыми темпами восстанавливается после рецессии, вызванной пандемией COVID-19".

"За 9 месяцев этого года в Азербайджане достигнуты исключительно положительные результаты в экономической сфере. Экономика страны быстрыми темпами восстанавливается после рецессии, вызванной пандемией COVID-19".

Как сообщает Report, об этом сказал министр финансов Самир Шарифов в ходе обсуждения законопроекта «О государственном бюджете Азербайджана на 2022 год» на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

"В январе-сентябре реальный рост ВВП страны составил 4,8%, в том числе по ненефтяному сектору - 6,2%. Налоговые поступления госбюджета превысили прогнозный показатель на 1 млрд 67 млн манатов (20,2%), таможенные поступления - на 352 млн манатов (12,4%). При условии исполнения расходов меньше прогнозируемого показателя в бюджете образовался профицит в размере 159 млн манатов. Тогда как, согласно прогнозу, ожидался дефицит бюджета в размере 839 млн манатов.

Ожидается, что к концу этого года профицит бюджета составит 1,5 млрд манатов. В таких условиях было сочтено целесообразным сократить трансферт из Государственного нефтяного фонда на 850 млн манатов, и перевести сэкономленные средства на следующий год", - сказал министр.