В Центробанк представлен новый проект по стандартам корпоративного управления

В Центральный банк Азербайджана (ЦБА) представлен новый проект "Стандарты корпоративного управления".

В Центральный банк Азербайджана (ЦБА) представлен новый проект "Стандарты корпоративного управления".

Как передает Report, об этом сообщили в Ассоциации банков Азербайджана (АБА).

На сегодняшнем онлайн-заседании действующей при АБА экспертной группы по правовым вопросам были обсуждены мнения и предложения, представленные членами экспертной группы по проекту, и принято решение представить окончательный проект в Центральный банк.

Отметим, что Ассоциация банков Азербайджана была основана коммерческими банками в 1990 году. В настоящее время членами АБА являются 25 банков и 5 небанковских организаций.