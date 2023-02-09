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В Центробанк представлен новый проект по стандартам корпоративного управления

В Центробанк представлен новый проект по стандартам корпоративного управления В Центральный банк Азербайджана (ЦБА) представлен новый проект "Стандарты корпоративного управления".
Финансы
9 февраля 2023 г. 13:59
В Центробанк представлен новый проект по стандартам корпоративного управления

В Центральный банк Азербайджана (ЦБА) представлен новый проект "Стандарты корпоративного управления".

Как передает Report, об этом сообщили в Ассоциации банков Азербайджана (АБА).

На сегодняшнем онлайн-заседании действующей при АБА экспертной группы по правовым вопросам были обсуждены мнения и предложения, представленные членами экспертной группы по проекту, и принято решение представить окончательный проект в Центральный банк.

Отметим, что Ассоциация банков Азербайджана была основана коммерческими банками в 1990 году. В настоящее время членами АБА являются 25 банков и 5 небанковских организаций.

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Версия на азербайджанском языке Mərkəzi Banka korporativ idarəetmə standartları ilə bağlı yeni layihə təqdim edilib

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